İzmit Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Yönelik 'Gezici Eğitim Programı' Düzenleniyor
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İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırkentte kalan depremzede çocuklara yönelik Türkiye Kalkınma Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 'Gezici Eğitim Programı' düzenleniyor. Program kapsamında, çocuklar dil ve erken okuryazarlık, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yönelik eğitimler alacaklar.
İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırkentte kalan depremzede çocuklara yönelik Türkiye Kalkınma Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 'Gezici Eğitim Programı' düzenleniyor.
İzmit Belediyesi, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırkentte; afetin yarattığı travmanın çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları yeni paydaşlarıyla sürdürüyor.
Türkiye Kalkınma Vakfı ve UNICEF işbirliğiyle; İzmit Belediyesi'nin çadırkentinde yaklaşık 6 hafta sürecek Gezici Eğitim Programı faaliyete alındı. Program kapsamında, çadırkentte yaşayan ailelerin çocukları, dil ve erken okuryazarlık, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yönelik eğitimlere tabi tutulacak.
Programda, çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sunacak robotik kodlama eğitimi de yer alacak.