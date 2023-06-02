İzmit Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Yönelik 'Gezici Eğitim Programı' Düzenleniyor

İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırkentte kalan depremzede çocuklara yönelik Türkiye Kalkınma Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 'Gezici Eğitim Programı' düzenleniyor. Program kapsamında, çocuklar dil ve erken okuryazarlık, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yönelik eğitimler alacaklar.