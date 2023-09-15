İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023-2024 eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Başkan Hürriyet, öğrencilere İzmit'in tarihi yerleri hakkında bilgiler de verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023-2024 eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni eğitim öğretim yılı heyecanını yaşayan köy okullarındaki öğrencilerle buluştu. Hafta boyunca Balören, Çubuklu Osmaniye, Karaabdülbaki, Akmeşe, Bayraktar ve Solaklar mahallelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere eğitim desteği veren Başkan Hürriyet, son olarak Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN

Başkan Hürriyet'e ziyarette İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ve Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı eşlik etti. Eğitimde fırsat eşitliğine her zaman büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl da yüzlerce öğrencinin eğitimlerine destek sağlamak için okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

HÜRRİYET, ÖĞRENCİLERE İZMİT'İN TARİHİNİ ANLATTI

Başkan Hürriyet, ziyaret ettiği okullarda öğrencilere, İzmit'in tarihi ile ilgili bilgiler de verdi. Saat Kulesi, Kasr-ı Hümayun ve Nikomedia gibi İzmit'in tarihi yerleri ile ilgili öğrencilerle sohbet eden Başkan Hürriyet, "İzmit'in çok zengin bir tarihi var. Bu zenginliği bilmenizi çok önemsiyor ve istiyoruz. Öğrencilerin tarihi yerleri görmeleri adına turlar düzenliyoruz. İstediğiniz zaman tüm öğrencilere İzmit'in tarihi yerlerini gezdirmeye hazırız" dedi.