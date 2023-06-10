İzmirli Öğrenciler TÜBİTAK Yarışmalarından Dereceyle Döndü

İzmirli öğrenciler, TÜBİTAK liseler ve orta okular arası araştırma projeleri yarışmalarından toplam 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülükle döndü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışmasında 3 birincilik, 4 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 teşvik ödülüne değer bulundu. Ortaokullar 2204-B arası araştırma projeleri kapsamında ise 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 5 teşvik ödülü aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.