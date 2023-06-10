İzmirli Öğrenciler TÜBİTAK Yarışmalarından Dereceyle Döndü
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İzmirli öğrenciler, TÜBİTAK liseler ve orta okular arası araştırma projeleri yarışmalarından toplam 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülükle döndü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışmasında 3 birincilik, 4 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 teşvik ödülüne değer bulundu. Ortaokullar 2204-B arası araştırma projeleri kapsamında ise 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 5 teşvik ödülü aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
İzmirli öğrenciler, TÜBİTAK liseler ve orta okular arası araştırma projeleri yarışmalarından toplam 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülükle döndü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışmasında 3 birincilik, 4 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 teşvik ödülüne değer bulundu.
Ortaokullar 2204-B arası araştırma projeleri kapsamında ise 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 5 teşvik ödülü aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim MüdürüMurat Mücahit Yentür, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yentür, gençlere desteğinin devam edeceğini bildirdi.