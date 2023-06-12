İzmirgaz'dan Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (İzmirgaz) "Mavi gökyüzü, yeşil İzmir" temasıyla düzenlediği okullar arası resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İzmirgaz'dan yapılan açıklamaya göre, 14 eser sergilenmeye değer bulundu, 3 esere mansiyon, 3 esere ise derece ödülü verildi.

Yarışmada Menemen Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü öğrencisi Elif Güneş Bilgiç birinci, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu öğrencisi Milena Melek Dalan ikinci ve 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğrencisi Ege Ataberk Mantar üçüncü oldu.

Şirketin genel müdürlük binasında düzenlenen törene İzmir Doğalgaz genel müdür yardımcıları Cebrail Özdemir, Murat Ceran, öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, "On yıl önce öğrencilerimizin çevre ve doğaya olan duyarlılığını artırmak amacıyla çıktığımız bu yolda görüyorum ki çocuklarımız bizi yanıltmadı, geleceğimizin gençleri olan çocuklarımızın yeteneklerini ve hassasiyetini görmek beni bir kez daha umutlandırdı. Yarışmamıza katılan ancak sergi ve derece alamayan tüm öğrencilerimizi gösterdikleri emek ve hassasiyet için tebrik ediyorum. Birbirinden değerli resimlerin ortaya çıkmasında önemli emekleri bulunan öğretmenlerimizi, onları destekleyen ve motive eden ailelerini içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.