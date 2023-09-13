İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, Stockholm Gençler Su Ödülü'nde Üstün Başarı Ödülü kazandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsveç'te düzenlenen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda 'Üstün Başarı Ödülü' kazanan İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler ile bir araya geldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda birinci olan İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, İsveç'te Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü tarafından düzenlenen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda 'Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler ile Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem Projesi' ile 'Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Dedeler, ödülünü Prenses Viktorya'dan aldı.

'ÇOK SEVİNDİM, MUTLU OLDUM'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayşe Pelin Dedeler ve annesi ile bakanlıktaki makamında görüştü. Bakan Yumaklı, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek, ödüle layık görülen projeyle ilgili bilgi aldı. Kız babası olarak Dedeler'in başarısından büyük gurur duyduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, projenin çok orijinal olduğunu, su kaynaklarının ve içindeki canlıların plastik atıklardan korunmasının önem taşıdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Ayşe Pelin Dedeler'in, başarısıyla rol model haline geldiğini belirterek, "Ben gerçekten ülkemizin gençlerinden umutluyum ve ümitliyim. Sorumluluk hissetmek, insanlığa, ülkeye, dünyaya faydalı olmak için çalışmak takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu nedenle bu başarıyı duyduğumda çok sevindim, mutlu oldum" ifadelerini kullandı.