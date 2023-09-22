İzmir'deki ortaokul öğrencileri deprem simülasyonuyla bilinçlendi

İZMİR'deki ortaokul öğrencileri 'Afet Eğitimi ile Bilinçlenelim, Korunalım, Yaşayalım!' Projesi kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) simülasyon TIR'ına girerek temsili deprem deneyimi yaşadı. Sarsıntıları birebir olmasa da gerçeğe yakın hisseden öğrenciler, ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne getirilen deprem simülasyon TIR'ında ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Süreleri farklı olmak üzere 5.8 büyüklüğündeki depremi hisseden öğrenciler, çök kapan tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrendi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Günay Balım, ortaokul öğrencilerinde afet bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek iki haftadır devam eden 'Afet Eğitimi ile Bilinçlenelim, Korunalım, Yaşayalım!' Projesi ile ilgili bilgi verdi. Projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Balım, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında devam eden projemize sivil toplum örgütleri genel müdürlüğü destek veriyor. 2023 yılının deprem yılı olması nedeniyle Genç Rumeli Kanatlar Derneği ile ortaklaşa bu projeyi yaptık. Çevremizdeki tüm okulları davet ediyoruz. Periyodik olarak gelip deprem simülasyon aracımıza biniyorlar. Simülasyon TIR'ı iki gün süresince kampüsümüzde olacak dedi.

'TALEP ÇOK'

Öğrencilere 8'er kişilik gruplar halinde bu deneyimi yaşattıklarını anlatan Prof. Dr. Balım, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Bir farkındalık yaratıyoruz. Deprem öncesinde ve deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler veriyoruz. 10-15 saniye de olsa depremi yaşamış oluyorlar. Talep çok fazla. AFAD yetkilileri onlara bilgilendirme yapıyor. Daha sonra bilimsel değerlendirme ve veri analizi yaparak bir yayın hazırlayacağız ifadelerini kullandı.

'ÇÖK, KAPAN, TUTUN YAPMAMIZ GEREKİYORMUŞ'

Daha önce depremi yaşadığını ve panikle dışarıya koştuğunu anlatan ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Ada Nida Akar (11) Daha önce depremde arkadaşımın evindeydim. Bir anda panikle dışarıya koşmuştum. Merdivenler sallanıyordu çıkamadım. Oysaki çök kapan tutun yapmamız gerekiyormuş diye konuştu. Irmak Ceylan (10) Bence deprem anında yapılacak şeyleri öğrenmemiz gelecekte kendimizi korumamıza yardımcı olur. Deprem anında çök kapan tutun hareketini yapmalıyız. Böylece sakatlanabilecek yerlerimizi koruyabiliriz. Deprem bittikten sonra sakin bir şekilde merdivenleri kullanarak inmeliyiz dedi.

Çağan Kenek (12) ise şunları söyledi

Benim yanlış bildiğim şey masanın altına girmekti. Ama öğrendiğime göre bu güvenli bir şey değilmiş. Onun yerine hızlı bir şekilde masanın yanına geçip çök, kapan, tutun hareketini yapmak gerekiyormuş.(DHA)