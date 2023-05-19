İzmir'deki İlkokul Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyor

İZMİR'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100'üncü Yıl İlkokulu'nda, güneş enerjisinden elektrik üretim sistemi kuruldu. Elektriğinin tamamını güneş enerjisinden üreten İzmir'deki ilk ilkokul olduklarını belirten Okul Müdürü Yusuf Akarsu, "Proje sayesinde tasarruf sağlanacak. Öğrencilerimiz de bu sayede güneşten enerji elde edilmesinin doğaya ve insanlara yararları konusunda bilgi sahibi oluyor" dedi.

İzmir Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100'üncü Yıl İlkokulu'nda, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SOCAR Türkiye arasındaki protokol kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim sistemi kuruldu. 30 bin dolar bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında okula 82 güneş paneli yerleştirildi. Okul bu sayede kendi elektriğini üretmeye başladı.

Elektriğinin tamamını güneş enerjisinden üreten İzmir'deki ilk ilkokul olduklarını belirten Okul Müdürü Yusuf Akarsu, "Okulumuz 2022 yılında Çevre Dostu Bin Okul projesine dahil oldu. Bu projeyi planladıktan sonra mühendisler okulumuza geldi. 3 aylık faturalarımız incelendi. Enerji tüketimimizin ortalaması alındı. Okulumuzun ortalama elektrik faturası aylık 25 bin lira olduğu belirlendi. Bunun üzerine güneş panelleri kuruldu. Proje sayesinde bu bedelden tasarruf sağlanacak. Öğrencilerimiz de bu sayede güneşten enerji elde edilmesinin doğaya ve insanlara yararları konusunda bilgi sahibi oluyor" dedi. Akarsu, okulda 33'ü ilkokul, 6'sı anaokulu sınıfında olmak üzere 1130 öğrencinin eğitim gördüğünü, 42 öğretmenin çalıştığını belirtti.

'ENERJİ SANTRALİNE SAHİP TEK İLKOKULUZ'

2020 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayan okulda 2023 mayıs ayı itibariyle sistemin çalışmaya başladığını kaydeden Akarsu, çevre ve atık yönetimi konularında farklı çalışmaları olduğunu belirterek, "Okulumuz büyük olduğu için ortalama elektrik faturamız 25 bin lira. Hava karanlık olduğunda enerji üretimimiz düşüyor. Güneşli günlerde artıyor. Elektrik enerjisi tehlikeye yol açabileceği için çocuklarımızı bire bir projeye dahil edemiyoruz ama projenin yararlarını anlatıyoruz. Başka bir ilkokulda bu sistem yok. 3 ya da 5 panelle küçük üretim yapılan okullar var ama enerji santraline sahip tek ilkokuluz" dedi.

'ÇOCUKLAR TASARRUFU ÖĞRENİYOR'

4'üncü sınıf öğrencilerinden Duygu Elisa Gürbüzağaç (10) "Okulumuz çatılardaki güneş panelleriyle ışık alıyor. Yani doğanın sayesinde elektrik alıyor ve çevreyi koruyoruz. Okulumuza ağaç da dikiyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.Muhterem Efe Çakıroğlu (10) ise "Çevre dostu bir okulda okuyoruz. Güneş panelleriyle elektrik üretiyor, doğaya hiçbir zarar vermeden kendi elektriğimizi sağlıyoruz. Evde de elektriği, suyu kullanırken tasarruflu kullanmaya dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı. Alya Gökalpsezer (10) da "Okulumuzda güneş paneli olduğu için tasarruf da yapıyoruz. Bunun bilincine varmak çok güzel" diye konuştu.(DHA)