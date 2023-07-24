İzmir'deki Eraslan Okulu Lise Müdürü: Başarıya giden yol iyi bir lise eğitiminden geçiyor

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 3 milyon 527 bin 463 aday YKS'ye katılmak için başvuruda bulundu. Binlerce öğrenci 20 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber tercih hazırlığı yapıyor. Lise eğitiminin meslek yaşamındaki etkisini değerlendiren İzmir merkezli Eraslan Okulu Lise Müdürü Bahar Erdem, başarıya giden yolun iyi bir lise eğitiminden geçtiğinin altını çizdi.

Çok yönlü lise eğitimiyle öğrencilerini ulusal ve uluslararası üniversitelere yerleştirmeyi amaçlayan İzmir merkezli Eraslan Okulu, lise eğitiminin meslek yaşamındaki etkisini değerlendirdi.

"MEZUNLARIMIZ TÜRKİYE GENELİNDE İLK YÜZDE 10'LUK DİLİMDE YER ALIYOR"

Öğrencilerini YKS'de Türkiye'nin ilk yüzde 10'luk dilimine yerleştiren ve bununla beraber uluslararası okullara da birçok öğrenci gönderen İzmir merkezli Eraslan Okulu eğitimci kadrosu, lisenin meslek hayatındaki etkisine dikkat çekiyor. Eraslan Okulu Lise Müdürü Erdem, "Lise yaşantısı, öğrencileri yalnızca üniversiteye hazırlayan akademik bir süreç değil, aynı zamanda onları meslek hayatında öne çıkaracak becerileri kazandıran bir süreç" olarak değerlendirdi. Lisede çok yönlü, kişisel ihtiyaçlara yönelik bir eğitimin öğrencilerde güçlü temeller oluşturduğunu belirten Erdem, "Çift dilde ve akredite bir eğitim programıyla öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası okullara hazırlıyoruz. Mezunlarımız Türkiye genelinde ilk yüzde 10'luk dilimde yer alarak prestijli üniversitelerin tıp, diş hekimliği, mühendislik ve hukuk bölümlerine yerleşebilirken, birçok mezunumuz da yurtdışında eğitim almak için başvurdukları okullardan burslu kabuller almakta" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ DOĞRU MESLEK SEÇİMİ İÇİN LİSEDEN İTİBAREN İŞ YAŞAMINA HAZIRLIYORUZ"

Erdem, "Eğitim programımızı girişimcilik, uluslararası ilişkiler, ekonomi, yapay zeka, psikoloji, felsefe, sanat tarihi gibi seçmeli derslerle destekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda iş dünyasında fark yaratacak üst düzey entelektüel donanım edinmelerinin önünü açıyoruz. Tüm bu süreçleri yurtdışı değişim programları ve yaz okulları ile destekliyor, akademik anlamda bir adım ileri gitmek isteyen öğrencilere ise üniversite kredisi alabilecekleri Advanced Placement (AP) programını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER HENÜZ LİSE ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE KREDİSİ ALABİLİYOR"

Öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için eğitim programlarını yeni neslin özelliklerine göre güncellediklerini belirten Erdem, "Öğrencilerimize lise boyunca kişiselleştirilmiş bir yol haritası çiziyoruz. Bireysel (BAS) ve Genel Değerlendirme (GDS) sistemimizle onları yakından takip ediyor, becerilerini ortaya çıkarabilecekleri çok yönlü ve uluslararası geçerliliği olan bir eğitim programı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz liseye başladıkları yıl Amerikan üniversiteleriyle iş birliği içinde hazırladığımız Academic Writing programıyla tanışıyor, girişimcilik, psikoloji, ekonomi, yapay zeka gibi seçmeli dersler alabiliyor, Advanced Placement programıyla üniversite kredisi elde edebiliyor ve katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarla rekabet becerilerini en üst düzeyde geliştiriyorlar. Bununla beraber ulusal sınavlara hazırlık aşamasında tempolu bir destek programına katılıyor ve hem yurtiçi hem de yurtdışında kendilerine opsiyonlu bir gelecek hazırlayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DİLEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYABİLİYORLAR"

YKS'de öğrencilerinin yüzde 18'inin tıp, yüzde 20'sinin diş hekimliği, yüzde 80'inin mühendislik ve yüzde 45'inin hukuk bölümlerine yerleşmeye hak kazandığını belirten Erdem, aynı zamanda öğrencilerin Eraslan'da aldıkları eğitimle yurtdışı üniversitelerinden de rahatlıkla kabul aldıklarını aktardı ve "Şu an Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Macaristan başta olmak üzere öğrencilerimiz Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinde işletme, siyaset bilimi, pilotaj, mekatronik mühendisliği gibi çok çeşitli bölümlerde bir kısmı tam burslu eğitim almak üzere yurtdışı yolculuğundalar" şeklinde sözlerini sonlandırdı.