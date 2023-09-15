İzmir'deki Anaokulunda Çocuklara İlk Yardım Eğitimi Verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir anaokulunun öğrencilerine Dünya İlk Yardım Haftası kapsamında ilk yardım eğitimi verildi. Kaza ve ani hastalıklar gibi durumlarla ilgili canlandırmalar sayesinde çocuklar tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamalarını yaşayarak öğrendi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende' projesi kapsamında Karabağlar ilçesindeki Havva Yıldırım Anaokulu'nda okuyan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar ilk yardım eğitim aldı. Eğitime aileleriyle birlikte gelen minikler burun kanaması, bayılma, yabancı cisim kaçma, arı sokma gibi ilk yardım gerektirecek bütün durumlarda ne yapmaları gerektiğini öğrendi. Dünya İlk Yardım haftasında bu eğitimi verdiklerini dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Hülya Demirhan, ilk yardımın temelden başladığını söyleyerek özellikle anaokulundaki öğrencileri hedeflediklerini belirtti. 'Ağaç yaşken eğilir' sözünden hareketle ilk yardımın önemini vurgulamak istediklerini kaydeden Demirhan, Eğitimlerimizi veliler, öğretmenler ve öğrenciler bazında devam ettiriyoruz. Okuldaki sağlığı ve güvenliğini önemsiyoruz. Bugün çocuklarımız özel dramalar hazırladı. Bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti. Anaokullarında farkındalık eğitimi yapıyoruz. Yaşları çok küçük ama en azından bu gibi durumlarda ne yapacaklarını öğreniyorlar. Velileri de farkındalık eğitimine çağırıyoruz. Ailelerin bilinci arttıkça çocukların da bilinci yükselir diye konuştu.

ÖĞRENDİKLERİ GERÇEK HAYATLARINA DA YANSIYACAK'

Havva Yıldırım Anaokulu'nda 250 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Başak Doğan da 5 yıl önce kurulan bir okul olarak öğrencilere uygulamalı ilk yardım pratikleri yaptırdıklarını kaydetti. Müdür Doğan şunları söylediÇocuklarımız okulda ya da evlerinde başına gelebilecek küçük kazalarda neler yapmaları gerektiğini öğreniyorlar. Özellikle canlandırmalarda çok keyif alıyorlar. Çünkü çok sık başlarına gelen durumları burada canlandırıyorlar. Görevli anlatırken, evet beni de arı sokmuştu, ben de böyle düşmüştüm, diye tepki veriyorlar. Burada öğrendikleri gerçek hayatlarına da yansıyacaktır.

ÇOCUKLAR ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATTI

Minik öğrencilerden Asya Tüneş (5) Ben bir keresinde bisikletten düşmüştüm. Bacağım kanadı, kanamayı dondurduk. Sildik yara bandı yapıştırdık. Burada yaptığımız canlandırmada arkadaşımızın bacağını sardık dedi.Eymen Bozkurt (5) da Bizim terasımıza arılar giriyor, annemi soktular. Benim de elim kesildi. Suya tuttum. Bastırınca acıyor diye konuştu.Eren Demirok (5) ise Bu eğitimde kulağımıza böcek kaçtığında, annemize söyleyip doktora gitmemiz gerekiyormuş onu öğrendim dedi.(DHA)