İzmir'de Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı, Okul Önlerinde Denetimler Yapıldı

İzmir'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı ve polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli kişiler başta olmak üzere kimlik denetimi yaparken, Genel Bilgi Taraması ve üst araması da gerçekleştirildi.

İZMİR'de, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

2023-2024 yılının eğitim-öğretim yılı başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bugün, yeni eğitim sezonunun ilk gününde, İzmir genelinde okul önleri ve çevresinde şüpheli kişiler başta olmak üzere kimlik denetimi gerçekleştirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri ile trafik ekipleri denetime katıldı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT ve üst araması da gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerin gün boyu süreceği belirtildi.