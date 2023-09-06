İzmir'de Velilerden 'ÇEDES' Projesine Tepki

KERİM UĞUR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile İzmir ve Eskişehir'de de hayata geçirdiği 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi kapsamında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi atanmasına İzmir'de veliler tepki gösterdi.

Tüm Öğrenci Veliler Dayanışma Derneği (Öv-Der) İzmir Şubesi üyeleri Konak Meydanı'nda bugün bir araya gelerek projenin iptal edilmesi için çağrı yaptı imza topladı.

Okulların dinci, tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yerler haline geldiğini belirten Öv-Der İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, "Laik bir ülkede devlet eliyle dinci eğitim verilemez. Biz öğrenci velileri dinin karanlığına karşı bilimin aydınlığının okullara girmesini istiyoruz. Okullarda imam değil, öğretmen istiyoruz. Bu projeden ve bilimsel olmayan uygulamalardan derhal vazgeçilerek parasız, bilimsel, laik ve demokratik eğitim uygulamaya konmalıdır" diye konuştu.

Başkan Kaya açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkelerin en önemli hizmet alanlarından biri olan eğitim sistemi iktidarların hep hedefinde olmuştur. AKP hükümeti içinde bu böyle oldu. Her bakan yeni bir uygulama getirdi. Eğitimi kendi düşüncesine göre düzenlemeye yöneldi. 2012'de 4+4+4 ile parçalanan eğitimde çocukların büyük bir bölümü ya okulu terk etti yada açık öğretime kaydı. Arkasından getirilen seçmeli dersler zorunlu hale getirildi. Adım adım eğitim laik anlayışından uzaklaştırıldı. Okullar, dinci ve tacizci tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yerler haline geldi. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES (Cevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) adında bir proje başlattı. Bu projeyi Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütecek. Çocuklarımızın manevi ve ahlaki değerlerini yükseltmek için okullara imam, müezzin, kuran kursu hocaları görevlendirildi. Okulun ve öğretmenlerin asil görevi; değerlerine, ülkesine ve çevresine duyarlı, kişilikli insan yetiştirmektir. Çocukların yaşadığı sorunların çözümü için rehber öğretmenler görevlidir.

"BAKANLIK VE HÜKÜMET ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

Gerek bakanlık, gerekse hükümet anayasal suç işlemektedir. Okullarda öğretmenlerden başka kimse çocuklara ders veremez. Laik ülkede ve eğitimde imamın görevi camide, öğretmenin görevi ise okuldadır. Şimdiye kadar imamlar, hocalar hangi değerlere sahip çıkmış da öğrencilerimize neyi verecek? Laik eğitim bu ülkenin önemli bir değeridir. İnsanların inanç ve değerlerini istediği gibi yaşamalarının güvencesidir. Bakanlık ve hükümet bu güvenceyi kaldırıp, okullara cemaat ve tarikatların girmesini sağlıyor. Eğitimde, barınma, beslenme, ulaşım ve okul malzemeleri bu kadar pahalı ve veliler binbir dert içinde iken, bakanlığın böyle çağ dışı projeleri gündeme getirmesi, çocuklarımızın birer kobay haline getirilmesinin göstergesidir. İnanç herkesin kendine ait bir değerdir. Din bir eğitim konusu olamaz, Hele laik bir ülkede devlet eliyle dinci eğitim verilemez. Biz öğrenci velileri dinin karanlığına karşı bilimin aydınlığının okullara girmesini istiyoruz. Okullarda imam değil, öğretmen istiyoruz. Bu projeden ve bilimsel olmayan uygulamalardan derhal vazgeçilerek parasız, bilimsel, laik ve demokratik eğitim uygulamaya konmalıdır."