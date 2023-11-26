İzmir'de SRC belgesi sınavında sahtekarlık girişimi
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İzmir'de düzenlenen SRC belgesi sınavında, başkaları adına girmeye teşebbüs eden 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
İzmir'de, yük ve yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesi niteliğindeki SRC belgesi almak isteyen adaylara yönelik sınava, başkaları adına girmeye teşebbüs ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Menemen ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınava, 6 kişinin başkaları adına girmeye teşebbüs ettiği, sınav salonlarında belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemi için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Eğitim