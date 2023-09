İzmir'de Okul Servislerine Denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim çalışması başlattı. Ailelerin çocuklarını emanet ettiği servisler zabıta ekipleri tarafından büyük bir titizlikle incelendi. Zabıta kontrolüne takılan servisler denetimden geçemedi. Belirlenen kriterlere uymayanlara para cezası kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerinde denetim yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve servis yönetmeliklerine göre yapılan denetimlerde araçlarda şoför tanıtım kartı, çalışma ruhsatı, rehber personel (servis annesi), yangın tüpü, kemer, korna ve aksesuar gibi birçok ayrıntı kontrol edildi. Kurallara uymayan servis araçlarına 1608 Sayılı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'ne göre işlem yapılarak 1295 lira para cezası uygulandı.

Evrakları eksik olduğu için denetime takılan bir servis aracındaki servis personeli ile öğrenci, okula zabıta aracı ile götürüldü.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ KRİTERLERE UYGUN ÇIKMADI

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, öğrencilerin emniyeti ve can güvenliğinin çok önemli olduğunu bu nedenle okulların açılmasıyla birlikte denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Yaptıkları denetimlerde okul servisi olarak çalışan araçların birçoğunda eksikliklerin olduğunu belirlediklerini ifade eden Fatih Toprakdeviren, "Eksiklikler ilk bakışta belli olmadıkları için denetimi büyük bir titizlikle yapmamız gerekiyor. Öncelikle aracın genel görümümü ve araç içerisinde bulunan emniyet kemerlerine bakıyoruz. Servis annesi ile çalışmaları da ayrıca önemli. Yangın söndürme tüpleri olmazsa olmaz. Yaptığımız denetimlerde genellikle araçlarda bulunan yangın söndürme tüplerinin çalışmadığını gördük" dedi.

SERVİS ARACINDA BULUNMASI GEREKEN KRİTERLER

Yine araç içerisinde lambaların birçoğunun mavi neonlarla kaplı olduğunu, göz alıcılığı nedeniyle bunların da yasak olduğunu belirten Toprakdeviren, servislerle ilgili şunlara dikkat çekti:

"Şoförlerin yönetmeliklere uygun olması gerekiyor. Bunun başında da tanıtım kartı geliyor. Tanıtım kartı olmayan kişi servis araçlarında çalıştırılamaz. Şoför önce kendisinin can güvenliğini ardından da öğrencilerin can güvenliğini düşünerek hareket etmek zorunda. Aracın ruhsatı önemli. Emniyet kemeri çok önemli. Şoförün ve öğrencilerin taktığı emniyet kemeri sağlıklı ve çalışır durumda olmalı. Yangın tüpü her araçta bulunmalı. Şoförler öğrenciyi okula yetiştirmek adına çok fazla hız yapmasınlar. Çocuklarımızı okula getirirken kendi can güvenlikleri ile çocukların can güvenliğini tehlikeye atmasınlar. ve gerekli olan evrakları sürekli yanlarında taşısınlar."

"ORİJİNALİ DIŞINDA KORNA BULUNDURULMASI YASAK"

Zabıta Trafik Komiseri Ömür Kara da bir servis aracında orijinali dışında korna bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu yasak. Aynı zamanda araçtaki aksesuarlara da yasak. Çünkü görüş açısını engelliyor. Ayrıca karşı tarafta yayayı görmemesine de neden olabiliyor. Yönetmelik bu tür durumlar için oldukça açık" dedi.