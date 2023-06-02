Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 53 bin 958 öğrenci girecek

İzmir'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 53 bin 958 öğrenci girecek

Eğitim Haberleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na, İzmir'de 652 okulda 53 bin 958 öğrenci girecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı"na, İzmir'de 652 okulda 53 bin 958 öğrenci girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı yazılı açıklamada, sınav öncesi hazırlıkları yerinde incelemek üzere okul ziyaretlerinde bulunduğunu, sınav merkezlerinin güvenli ve hazır olması için günler öncesinden çalışmalara başladıklarını belirtti.

İzmir'de 652 okulda, 3 bin 792 salonda 53 bin 958 öğrencinin bu yıl sınava gireceğini, sınavlarda 8 bin 754 öğretmenin görev alacağını belirten Yentür, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Eğitim

İzmir LGS Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title