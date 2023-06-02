İzmir'de LGS kapsamındaki merkezi sınava 53 bin 958 öğrenci girecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı"na, İzmir'de 652 okulda 53 bin 958 öğrenci girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı yazılı açıklamada, sınav öncesi hazırlıkları yerinde incelemek üzere okul ziyaretlerinde bulunduğunu, sınav merkezlerinin güvenli ve hazır olması için günler öncesinden çalışmalara başladıklarını belirtti.

İzmir'de 652 okulda, 3 bin 792 salonda 53 bin 958 öğrencinin bu yıl sınava gireceğini, sınavlarda 8 bin 754 öğretmenin görev alacağını belirten Yentür, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.