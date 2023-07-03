İzmir'de Kartondan Tekneler Yarışması Düzenlendi

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından 'Kartondan Tekneler' yarışması düzenlendi. Yarışmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi.

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından "Kartondan Tekneler" yarışması düzenlendi. Yarışmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 97'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği tarihi Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turu ve deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi yakınından Körfez'e açılan Bergama Vapuru'ndan denize çelenk atılmasının ardından akşam saatlerinde de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları "Karton Tekneler" yarışması düzenledi. Konak Pier İskelesi yanında yapılan "Kartondan Tekneler" yarışmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de heyecanla izledi.