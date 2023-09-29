İzmir'de İlkokulda Taciz İddiası

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen taciz olayı tepkilere neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Melih Özakat İlkokulu'na gelen bir şahsın, okul içerisine girerek kız öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "M.S. isimli tacizci elini kolunu sallayarak İzmir Alsancak Melih Özakat İlkokulu'na giriyor, 6 ve 7 yaşlarındaki çocuklarımızı taciz ediyor. Küçücük yavrularımızın yaşadığı travma tazeliğini korurken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. AKP'nin cezasızlık politikaları failleri cesaretlendiriyor" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen taciz olayı tepkilere neden oldu. İddialara göre ilkokul binasına giren bir şahsın kızlar tuvaletinde saklanarak teneffüs saatinde öğrencileri taciz etti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ve sorgulamaların ardından şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"M.S. isimli tacizci elini kolunu sallayarak İzmir Alsancak Melih Özakat İlkokulu'na giriyor, 6 ve 7 yaşlarındaki çocuklarımızı taciz ediyor. Küçücük yavrularımızın yaşadığı travma tazeliğini korurken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. AKP'nin cezasızlık politikaları failleri cesaretlendiriyor. Adalet, Adalet, Adalet!" dedi.

Öte yandan şahıs hakkında şikayetçi olan veliler, pazartesi günü İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapmaya hazırlanıyor.