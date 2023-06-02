İzmir'de Geleceğin Yazarları Fuarda Buluştu

İzmir'de öğrencilerin hazırladığı kitapların tanıtıldığı "Geleceğin Yazarları Kitap Fuarı" etkinliği yapıldı.

Alsancak Garı'ndaki fuara, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda, 345 okuldan 17 bin öğrencinin katılımıyla hazırlanan kitaplar yer aldı.

Fuarda, İzmir Akıl ve Zeka Oyunları Projesi (İZOP) kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri de yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bazı şeyleri anlamak için önce okumak, yazmak ve böylece bizi biz yapan değerleri de fark etmek gerekiyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de projenin geleceğe atılmış önemli bir tohum olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.