İzmir'de 8. sınıf öğrencileri ilk gençlik romanlarını yazdı

İZMİR'de, Egekent 2 Orta Okulu'nun 8'inci sınıfında öğrenim gören 4 öğrenci ' Taşların Sırrı' adında 130 sayfalık ilk gençlik romanlarını yazdı. Yazım süreci iki yıl süren ilk kitaplarını 250 adet bastırmanın mutluluğunu yaşayan genç yazarlar, okulda düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Egekent 2 Orta Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Yüksekdağ, Burak Kahraman, Yudum Yıldızdağı ve Şevval Deligöz bir araya gelerek Taşların Sırrı adında bir roman yazdı. 250 adet basılan kitabı okurlarla buluşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler kendileri için düzenlenen imza gününe katıldı.

Egekent 2 Orta Okulu Müdürü Şemsettin Ercan, öğrencilerin uzun süredir bu kitap üzerine hazırlandığını belirterek, okumaya çok önem verdiklerini söyledi. Geleceğin yazarları olan çocukların önünü açmak istediklerini belirten Ercan, "Öğrencilerimiz Türkçe öğretmenleri koordinatörlüğünde her yıl yazıyor. Ayrıca her yıl 7-8 farklı yazarı okulumuzda çocuklarımızla buluşturuyoruz. Okulumuzda keskin kalemler olduğunu görünce bu alanı desteklemek istedik. 'Taşların Sırrı' eseri çok beğenildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alıp, bastırdık. Okulumuzda imza günü düzenledik. Okumak önemli ama yazmak çok daha önemli" dedi.

Kitabın ilk aşamada 250 adet basıldığını, 500 adet daha basılması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Ercan, "Kitabı okuyanlar çok beğendi. Biz de okul olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu eserin çocuk edebiyatı kitapları arasında kitapçılarda yer almasını istiyoruz" diye konuştu.

'FANTASTİK KURGU TÜRÜNDE BİR GEÇLİK ROMANI'

Pandemiden sonra öğrencilerin çok sıkıntılı bir süreç geçirdiğini belirten Türkçe Öğretmeni Sevda Seyfi, 'Yazarlık konusunda onları desteklediğini vurgulayıp, Editörlük yaptım, ablalık ve öğretmenlik yaptım kitabı düzelttim. Hikayemizin kurgusu tamamen ortak. Çocuklara bir macera romanı yazdırdık. 4 gencin gizemli güçleri olan 4 taş bulması sonrasında gördükleri bir rüya üzerine bu taşların sırrını çalışmasını anlattık. Fantastik kurgu türünde bir gençlik romanı yazdık. 12-16 yaş grubuna hitap eden bir eser oldu. Kitabı tamamlamak iki seneyi aldı ve 130 sayfalık bir kitap oluşturduk. Müdürümüzün desteğiyle bastırıp çocuklarımız mezun olurken başarılarını taçlandırmayı başardık. Kitabın geliri okul aile birliğine verilecek" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN ELİNDE BU KİTABI GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

Kitabın yazarlarından 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Yüksekdağ (14) "Kitap 4 arkadaşın yaşadığı macerayı anlatıyor. Benim bir rüyam vardı. Ondan esinlenerek yaşadığım olayları anlattım? dedi. Burak Kahraman (14) ise kitabı yazmaya daha fazla öğrenciyle başladıklarını daha sonra azalarak 4 kişi kaldıklarını söyledi. Yudum Yıldızdağı da (13) "Çok heyecanlıyım. Çocukların elinde bu kitabı görünce çok mutlu oldum. Yavaş ilerliyorduk bir anda gelişti. Yazmayı hep seviyorum. Sınıfta da yazıyordum. Kitap okumayı da çok seviyorum" dedi.

'YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Şevval Deligöz (15) ise "Fantastik içerikli bir kitap oldu. Dört ayrı kişinin macerasını anlatıyor. Altın taşları normal taşlar sanırken onların büyüsünü öğrenince maceraya karışıyorlar. Daha önce de yazı denemelerim oldu. Hikayem ve şiirim var ama ilk kez kitaba dönüştüğü için çok mutluyum. Yazmaya devam edeceğim. Şu an yazmakta olduğumu başka bir kitabım var. O da 170 sayfa oldu." Öğrencilerden Ecem Gönder de kitabı okuyup çok beğendiğini belirterek, "Taşların Sırrı kitabını iki haftada okudum ve çok beğendim. Bugün de arkadaşlarıma imzalatıyorum" diye konuştu. (DHA)