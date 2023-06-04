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İzmir'de 53 bin öğrenci LGS sınavına girdi

İzmir'de 53 bin öğrenci LGS sınavına girdi

Eğitim Haberleri

İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapılan LGS sınavına 53 bin 958 öğrenci katıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 53 bin 958 öğrenci katıldı.

Sınav, İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapıldı.

Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Veliler de sınav süresince okul çevresinde çocuklarını bekledi. Görevliler, sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Eğitim

İzmir LGS Eğitim Haberler

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