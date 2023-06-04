İzmir'de 53 bin öğrenci LGS sınavına girdi

İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapılan LGS sınavına 53 bin 958 öğrenci katıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.