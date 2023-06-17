İzmir Büyükşehir Belediyesi Öğrencilerin YKS Sınavına Güvenliği İçin Önlem Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içerisinde YKS sınavına girebilmesi için bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan ve salonunu bulmakta zorlanan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içerisinde YKS sınavına girebilmesi için bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan ve salonunu bulmakta zorlanan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

ÖSYM tarafından bugün düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Geçiş Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin güven içerisinde sınava girmelerini sağlayabilmek adına ulaşım seferlerini sıklaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmadı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri hem sınav merkezleri yakınlarındaki gürültü kaynaklarına anında müdahale etti hem de ücretsiz su dağıttı. Okul çevrelerinde teyakkuzda olan mobil zabıta ekipleri ise sınava geç kalan ve sınav salonunu bulmakta zorlanan öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.