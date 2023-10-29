İzmir Atatürk Lisesi Öğrencileri Cumhuriyet'in 100. Yılında Vals Gösterisi Düzenledi

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri geleneği bozmadı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da öğrenciler vals gösterisi düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı yurt genelinde kutlanıyor. İzmir Atatürk Lisesi, önceki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'larında olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında da vals gösterisine sahne oldu. Öğrencilerin okul bahçesinde düzenledikleri gösteri ilgi ve beğeniyle izlendi. Öğrencilerin vals gösterisi yaptıkları anlara ilişkin video sosyal medyada viral oldu.