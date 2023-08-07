İZMEK Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemini tamamlayan İzmit Meslek Edindirme Kursları'nda (İZMEK) yeni dönemi kayıtları 14 Ağustos'ta başlıyor.

İZMEK, 52 kurs merkezinde 96 branşta 190 usta öğrencisi ve 10 bin 186 öğrenci katılımıyla 2022-2023 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladı. İZMEK kurs merkezlerinde görev alan öğretmenler ve eğitim alan kursiyerler Cumhuriyet Parkı ve Nikomedia Sanat Galerisi'nde görsel sanat ve el sanatları sergisi düzenledi.

Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişiye hizmet veren İZMEK, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren hem çevrim içi hem yüz yüze başvuru almaya başlıyor. Vatandaşlar, 14 Ağustos itibarıyla www.izmit.bel.tr adresinden ya da İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok 7. Kat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden başvuru yapabilecek.