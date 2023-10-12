İZELMAN Anaokullarına Çiğli Ataşehir ve Torbalı Şubeleri Eklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokullarına yeni eğitim-öğretim yılında Çiğli Ataşehir ile Torbalı şubeleri de eklendi. 13 bölgede bine yakın öğrenciye eğitim veren İZELMAN anaokullarının sayısı yıl sonuna kadar yeni şubelerle birlikte 20'ye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları, 2023-2024 eğitim döneminde "eğlenerek öğrenme" ilkesi ile erken çocukluk döneminde öğrencilerini tüm gelişim alanlarında desteklemeye devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşimlerde de hizmet veren İZELMAN A.Ş.'nin anaokullarına Çiğli Ataşehir ile Torbalı şubeleri de eklendi. Cumhuriyet'in 100.yılında 20 şubeye ulaşılması hedeflenirken Gaziemir, Tire, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubelerinin de bu yılın sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.

KİRAZ ANAOKULU YAKINDA HİZMETE ALINACAK

2019 yılında 7 olan İZELMAN Anaokulu sayısının Çiğli Ataşehir ve Torbalı ile birlikte 13'e çıktığını belirten İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, "En yakın zamanda Kiraz Anaokulumuz da hizmete başlayacak. Tunç Başkanımızın eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün sayıları artan anaokullarımız ile birlikte daha çok veliye ve öğrenciye ulaşıyoruz. Öğretmenlerimiz ön lisans ve lisans mezunu. Bu sene ilk kez okullar açılmadan önce öğretmenlere ve okul idarecilerine eğitim seminerleri düzenledik. İkinci eğitim seminerini ise sömestr tatilinde yapacağız. Kendimizi sürekli geliştirerek çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE"

Çiğli Ataşehir Okulu'nda 60 öğrenciye, Torbalı'da 54 öğrenciye hizmet verdiklerini dile getiren Kaygusuz, "26 yıllık bir güven. 26 yıldır bu işi severek yapıyoruz. Aileler, bebek sayılabilecek bir yaşta çocuklarını bize teslim ediyor. Sabah 07.00'dan 18.00'a kadar çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Üç öğün yemeğimiz günlük olarak hazırlanıyor. Tüm gün eğitimi-öğretici etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımız burada emin ellerde" diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR YENİ ŞUBELER AÇILACAK

13 farklı şubede 18-68 ay aralığında 813 öğrenciye eğitim veren İZELMAN Anaokulları, tecrübeli eğitim kadrosu ile kreş grubundan başlayarak çocukları ilkokula hazırlıyor. Rehberlik birimi ile çocukların duygusal gelişimlerini destekleyen İZELMAN Anaokulları 3 psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, 1 psikolog, 2 sosyolog ile çalışarak çocukları yakından gözlemliyor. Okullarda ayrıca yabancı dil, görsel sanatlar, robotik kodlama, jimnastik ve yaratıcı drama gibi branş dersleri de yer alıyor. Balçova, Evka-2, Evka-4, Girne, Buca, Güzelyalı, Dikili, Beydağ, Aliağa, Bornova, Görece, Ataşehir, Torbalı bölgelerinde hizmet veren İZELMAN Anaokullarına Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gaziemir, Tire, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubeleri de eklenecek.