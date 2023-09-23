İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretleri sordu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretler hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Zorlu, Bakan Tekin'e; 'Devlet okullarının tadilatları için velilerden para toplanmakta mıdır' diye sordu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretler hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Zorlu, Bakan Tekin'e; "Devlet okullarının tadilatları için velilerden para toplanmakta mıdır" diye sordu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretler konusunu Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, ülkenin çeşitli yerlerindeki devlet okullarında; tadilat, etüt, kitap ücreti adı altında, ücret talep edildiği yönünde şikayetler aldıklarını belirtti. Okul yöneticilerinin ise yeterli ekonomik desteğin sağlanamamasından dolayı çaresizlikten şikayetçi olduklarını kaydeden Zorlu, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Devlet okullarının tadilatları için Bakanlığınızın ayırdığı bütçe var mıdır? Varsa ne kadardır?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için kaç okul tadilat talebinde bulunmuştur? Talepte bulunan kaç okul tadilata alınmıştır?

Tadilat yapılan okullarda eğitim-öğretime devam edilmekte midir? Devam ediliyor ise öğrencilerin güveliği nasıl sağlanmaktadır? Devam edilmiyor ise tadilata alınan okulların öğrencilerine hangi şartlarda, nerelerde eğitim verilmektedir?

Devlet okullarının tadilatları için velilerden para toplanmakta mıdır?

Devlet okullarında kitapların ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanmasına rağmen velilerden kitap ücreti istenmekte midir?

Bakanlığınıza bu ve benzeri kaç şikayet gelmiştir? Bu şikayetlere ne gibi işlemler yapılmıştır?"