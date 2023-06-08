İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Şöleni düzenlendi

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince (İTÜ MTAL) 4. Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Şöleni düzenlendi.

Beşiktaş'taki İTÜ MTAL Piri Reis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, etkinliğe katılan lisenin hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencileri projelerini tanıttı.

Toplam 30 takımın yer aldığı şölende, 10 takım denizcilik, 10 takım elektrik-elektronik, 10 takım ise bilişim alanında projelerini sundu. Gün boyu devam edecek programda, öğrenciler sergi alanında, projelerini sergiledi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, etkinlikle yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Tam 250 yıllık bilgi birikiminden bahsediyoruz. Tam 250 yıl boyunca ülkemizin çalışanları mühendislik anlamında çok önemli değerler oluşturdular. Ülkemizin bulunduğu konum itibarıyla Avrupa, Afrika, Rusya, Asya uçakla 3'er saat. Belki de sizin geliştireceğiniz değişik cihazlarla bu yolculuk daha az bir süreye düşecek. Öğrencilerimize tavsiye olarak lisans eğitimlerini Türkiye'de almalarını istiyoruz. Ancak doktora ve yüksek lisans eğitimlerini, küresel ölçekteki değişimleri görmek ve ağımızı geliştirmek için yurt dışında almalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Yazar, Genç MÜSİAD Proje Sorumlusu Hülya Özel, öğrenci ve öğretmenler katıldı.