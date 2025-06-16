İtalya'da Lise Öğrencilerine Cep Telefonu Yasağı

İtalya'da Lise Öğrencilerine Cep Telefonu Yasağı
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İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, cep telefonlarının okullarda kullanımını kısıtlayan bir genelge yayınladı. Genelge, ilkokul öğrencilerine uygulanan yasağı genişleterek lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde değiştirildi. Bakan, akıllı telefonların ergenler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak bu düzenlemenin acil olduğunu belirtti.

İTALYA'da lise öğrencilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayan bir genelge yayımlandı.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan; derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağını, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletti. Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Genelge ile İtalya'da ilkokuldan liseye kadar cep telefonu, istisnai olarak sadece engelli ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bir destek aracı olarak öngörülmesi halinde veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli şekilde kullanılabilecek. Okullarda cep telefonu kullanımı da benzer şekilde, okulun eğitim müfredatı çerçevesinde, bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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