Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

İsveç'te okullarda akıllı telefonlar yasaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının kullanımını yasaklama kararı aldı. İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını belirtti. Öğrencilerin cep telefonları, sınıfa girmeden önce toplanıp bir kasaya kilitlenecek. Öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını ifade etti. Yasağın 1 Temmuz 2026'dan itibaren uygulanacağı duyuruldu.

İSVEÇ hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını duyurdu. Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağını belirten Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını ifade etti. Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

İsveç'te okullarda akıllı telefonlar yasaklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
img

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
img

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
img

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

Gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.