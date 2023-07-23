İSTE, depremde hayatını kaybeden personel ve öğrencileri için anıt oluşturdu

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden personel ve öğrencileri için anıt oluşturdu. Üniversitenin merkez kampüsüne, afette yaşamını yitiren 4 akademik ve idari personeli ile 45 öğrencinin isimlerinin bulunduğu anıt yapıldı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin katıldığı törende, anıtın çevresine çınar fidanları dikildi. Depci, depremde ölenleri unutmayacaklarını belirterek, 'Acımız ortak yüreğimiz birdir. Tüm ülkemize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun.' dedi.