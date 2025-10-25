İstanbul Valisi Davut Gül, Genç Gelişim Akademisi'nde Gençlere Hitap Etti

'Genç Gelişim Akademisi' programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gençlerimizin potansiyelini fark edebileceği ortamları, yarışmaları, bilim atölyelerini, bilim merkezlerini hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Sizler, başarılı gençlersiniz ama artık günümüzde fark yaratan şey yalnızca bilmek değil; farklı düşünmek, iletişim kabiliyeti, takım çalışması, belki bazen hızlı hareket edebilme becerileri, eleştirel düşünme, topluluk bilinci ve dijital okuryazarlık. Yapay zekanın hayatımızda her gün daha fazla girdiği bu çağda bizi biz yapan erdemlerin çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Genç Gelişim Akademisi' programına katıldı. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen program, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencilerin bilim, teknoloji, kültür ve kişisel gelişim alanlarında desteklenmesini amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler çeşitli eğitimlere ve atölye çalışmalarına katıldı. Programa Vali Gül ile birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, T3 Vakfı Eğitim ve ARGE Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Koçoğlu, öğrenciler ve veliler katıldı.

'İLERİDEKİ YAŞANTINIZDA AKADEMİK BAŞARIDAN DAHA FAZLA İŞİNİZE YARAYACAKTIR'

Burada bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "T3 Vakfı'nın yaptığı birçok güzel iş var. En önemlisi ve sizin de birçoğunuzun mutlaka katıldığını tahmin ettiğim Teknofest etkinliklerini düzenleyen sivil toplum kuruluşumuz. Bizler hem Valilik boyutuyla hem Kaymakamlarımız boyutuyla hem Milli Eğitim Müdürlüklerimiz boyutuyla, olabildiğince akademik başarının dışındaki projeleri uygulamaya gayret ediyoruz. Bizim dışımızda bu işi iyi yapan ve tabiri caizse de bu işin Türkiye'de bayraktarlığını yapan sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyoruz. Bugün T3 Vakfı'nın yıllardır yaptığı gençlerimize yönelik bu projelerine bu sene Valilik olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak paydaş olduk. Ben, başta Elvan başkanımız olmak üzere bu işleri düzenleyen Selçuk Bayraktar ve bütün ekibine, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Siz gençlerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Cumartesi günü buraya gelerek bir tercihte bulunduğunuza göre bir amacınız var. Öğrenmek istiyorsunuz, daha iyisine erişmek istiyorsunuz. Çok kıymetli. İnanıyorum ki buradaki iki buçuk ay içerisinde daha önceki kazanımlarınız gibi burada öğrendikleriniz, burada öğretmenlerimizin size aktardıkları ilerideki yaşantınızda akademik başarıdan daha fazla işinize yarayacaktır" dedi.

'BİZİ BİZ YAPAN ERDEMLERİN ÖNEM KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Türkiye'nin teknoloji takımı olarak yola çıktığımız ilk günden beri hedefimiz bilimi, teknolojiyi, matematiği, fen bilimlerini genç kardeşlerimizi sizlere sevdirmek oldu. Gençlerimizin potansiyelini fark edebileceği ortamları, yarışmaları, bilim atölyelerini, bilim merkezlerini hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Sizler, başarılı gençlersiniz ama artık günümüzde fark yaratan şey yalnızca bilmek değil; farklı düşünmek, iletişim kabiliyeti, takım çalışması, belki bazen hızlı hareket edebilme becerileri, eleştirel düşünme, topluluk bilinci ve dijital okuryazarlık. Yapay zekanın hayatımızda her gün daha fazla girdiği bu çağda bizi biz yapan erdemlerin çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyoruz" dedi.

'MİLLİ TAKIM FORMASI GÖNDERECEĞİZ'

Konuşmalarının ardından Vali Gül ayrıca, "İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Spor şehri İstanbul' projemiz var ve orada da milli takım formalar yaptırdık. Önümüzdeki hafta bu kurslara katılan herkese milli takım forması göndereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun güle güle kullanın" ifadelerini kullandı.