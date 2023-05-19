İstanbul Üniversitesi'nden 20 öğrenci Çin Başkonsolosluğu bursu kazandı

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sinoloji seminerinde, Çince öğrenmedeki üstün başarılarından dolayı 20 öğrenci Çin Başkonsolosluğu bursu kazandı. Burs, Türk üniversite öğrencilerini Çin dili ve kültürünü okumaya teşvik etmek için oluşturuldu.

İstanbul Üniversitesi'nden toplam 20 öğrenci, Çince öğrenmedeki üstün başarılarından dolayı Çarşamba günü başkonsolosluk bursu aldı.

Burs, Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Hayati Develi ve diğer akademisyenlerin katılımıyla üniversitede düzenlenen bir sinoloji seminerinin açılış töreninde verildi.

SES 1 (Türkçe): HAYATI DEVELİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

"Çin kültürü, Türk kültürünün en kadim kaynaklarından, komşularından biridir. Çin'in geçmişini öğrenmek aslında bizim de geçmişimizi öğrenmemiz anlamına geliyor."

Çin Başkonsolosluğu Bursu, iki ülke halkları arasındaki etkileşimi ve dostluğu derinleştirmenin bir yolu olarak Türk üniversite öğrencilerini Çin dili ve kültürünü okumaya teşvik etmek için oluşturuldu.

SES 2 (Çince): WU JİAN, Çin İstanbul Başkonsolos Vekili

"Eğitim ve kültür alışverişi, ikili bağların geliştirilmesinde, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesinde ve iki ülke arasındaki dostluğun sürdürülmesinde önemli rol oynuyor."

Bursu kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencisi Orhan Sevim, yüksek öğrenimine Çin'de devam etmeyi planladığını söyledi.

SES 3 (Türkçe): ORHAN SEVİM, Öğrenci

"Ben ilk etapta yoğunlaştırılmış bir Çince dil eğitimi almayı düşünüyorum. Gidebilirsem orada Çin kültürünü, Çin tarihini ve Çin dilini daha derinlemesine öğrenmiş olacağım."

Burs kazanan bir diğer öğrenci Sümeyye Zengin ise Çin ile Türkiye arasında kültür elçisi olmak istediğini söyledi.

SES 4 (Türkçe): SÜMEYYE ZENGİN, Öğrenci

"Aslında Türkiye ile Çin arasında hem kültürel, hem ticari çok büyük bir kazanç var. Ben de bundan aslında nemalanmak istedim ve gelecekte bir kültür elçisi olabilirim. Öyle bir hayalim var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)