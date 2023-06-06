İstanbul Medipol Üniversitesi, THE Impact Rankings 2023'te ilk binde yer aldı

İstanbul Medipol Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE Impact Rankings 2023 genel sıralamasında ilk binde yer aldı. Üniversite, 'Sağlık ve Kaliteli Yaşam' alanında Türkiye genelinde ilk 5'te, dünya genelinde ise 201-300 sıralamasında yer aldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında gerçekleştirilen sıralamada Medipol, 'SKA3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam' alanında Türkiye genelinde ilk 5'te, dünya genelinde ise 201-300 sıralamasında yer aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE Impact Rankings 2023 genel sıralamasında ilk binde yer aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Medipol, "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" alanında ise Türkiye genelinde ilk 5'te, dünya genelinde ise 201-300 sıralamasında yer almayı başardı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında gerçekleştirilen sıralamada Medipol, "SKA3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam" alanında Türkiye genelinde ilk 5'te, dünya genelinde ise 201-300 sıralamasında yer almayı başardı. İstanbul Medipol Üniversitesi ayrıca veri sunduğu aşağıdaki kategorilerde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, İstanbul Medipol Üniversitesinin THE 2023 Etki Listesine girmesinin önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Medipol'ün bilimsel çalışmaların yanı sıra ülkesine ve bölgesine hizmet vererek adından söz ettirdiğini aktaran Ceran, "Üniversitemiz adına bu başarılar tesadüf değil. Odaklandığımız kalite ve akreditasyon süreçleri, uluslararasılaşma alanında attığımız adımlar ile akademik ve idari personelimizin öz verisi başarının anahtarı. Kalite çalışmaları ile stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken dünyanın saygın değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan listelerde her yıl daha da yukarılarda yer alacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ise sürdürülebilir kalkınma bilincini üniversite genelinde yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Sistematik yaklaşım sağlayarak konunun toplumsal katkı açısından ele alınmasına odaklandıklarını ifade eden Tiftikçigil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversiteler, Birlemiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) hayata geçirilmesi sürecinde en önemli aktörler arasında görülmekte. Üniversiteler gerçekleştirdikleri faaliyetlerle başta nitelikli eğitim olmak üzere insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, iklim eylemi, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim ve üretim, sağlıklı bireyler ve amaçlar için ortaklıklar amaçlarına katkı sunmakta.

Günümüzde üniversitelerin SKA'lara katkılarının uluslararası endekslerle ölçümlenmesi önem kazandı. Bu alanda en önemli endeksler arasında yer alan THE Impact Ranking'de bu sene İstanbul Medipol Üniversitesi'nin yükselişi devam etti. Özellikle 'Sağlıklı Bireyler' ve 'Eşitsizliklerin Azaltılması' maddelerinde üniversitemiz çok önemli katkılarda bulundu."