İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi'nden çocuklara yönelik aktivite kitap seti

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi'nin 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırladığı 'Meraklı Tilki ve Sevimli Kirpi' aktivite kitap seti, yeni eğitim-öğretim yılında raflarda yerini aldı. Sette çocuklara alternatif aktiviteler sunuluyor ve her ay bir kitapta dört temel aktiviteye yer veriliyor. Ayrıca kitaplar, eleştirel düşünme, sorgulama, özbakım pratikleri, duygusal farkındalık ve yaratıcı düşünce gibi konularda çocuklara rehberlik ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi'nin 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırladığı 'Meraklı Tilki ve Sevimli Kirpi' aktivite kitap seti, yeni eğitim-öğretim yılında raflarda yerini aldı.

'Ben Yapabilirim', 'Uzay', 'Kendimi Dinliyorum', 'Çevremiz', 'Böcekler', 'Su', 'Hayal Gücü', 'Merak', 'Yolculuk', 'Duygular', 'Dinozorlar' ve 'Sağlık' olmak üzere toplam 12 kitaptan oluşan sette, çocuklar ve ailelerine alternatif aktiviteler sunuluyor. Oyun ve yaşamı iç içe sunan eğitim setinde her ay bir kitapta dört temel aktiviteye yer veriliyor.

Burcu Günver'in yazdığı, Seçil Zeynep Büyükçolak'ın illüstrasyonlarını hazırladığı Tilki ve Kirpi ile Aktiviteler, aileler ve eğitimcilerin çocuklarla kuracakları sağlıklı iletişime dikkat çekiyor.

Eleştirel düşünme, sorgulama, özbakım pratikleri, duygusal farkındalık, yaratıcı düşünce gibi birden fazla başlıkta çocuklara eğlenceli bir rehber sunan Tilki ve Kirpi ile Aktiviteler serisiyle yıl boyunca çocukların aktif ve verimli zaman geçirmelerini hedefleniyor.