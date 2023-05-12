İstanbul Kültür Üniversitesi, Web 3.0 Z Raporu anketi sonuçlarını açıkladı

İstanbul Kültür Üniversitesi, eğitim Web 3.0 yatırımı QANKALAND projesi kapsamında lise öğrencileriyle gerçekleştirdiği Web 3.0 Z Raporu anketinin sonuçlarını açıkladı. 'İnternetin evrimi' olarak tanımlanan Web 3.0'a yönelik rapora göre gençler bu konuda daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor.

Eğitim, iletişim platformu olarak özellikle lise çağındaki gençlerin ve üniversite adaylarının sınava hazırlık sürecinde destek vermeyi amaçlayan projenin İKÜ'deki lansmanına 220 lise öğrencisi katıldı. Öğrencilere Web 3.0 dünyasına ilişkin görüşleri de soruldu.

Lise 9,10,11.sınıf öğrencilerinin katıldığı ankette gençler web 3.0 dünyasında en çok ChatGPT 4.0 Farklı Mini Oyunlar, Grup Çalışma Desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Pomodoro Zaman Yönetimi ve Web Desteği ise gençlerin web 3.0 tabanlı projelerde görmek istedikleri diğer başlıklar arasında. Web 3.0 dendiğinde gençlerin aklına ilk gelen kavram ise yüzde 50 Metaverse. Yapay Zekayı da web 3.0 ile özdeşleştiren gençlerin dünyasında Blockchain üçüncü sırada yer aldı.

Gençler, okullarda Web 3.0 ile ilgili daha fazla eğitim almak istediğini vurguladı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 57'si Web 3.0 ile ilgili okullarına yeterli düzeyde eğitim aldığını düşünmüyor. Web 3.0 için okullarda yeterli eğitim verilmediğini belirten gençlerin, 'web 3.0 dünyasına ilişkin halihazırda bir proje fikriniz var mı?' sorusuna yanıtları ise yüzde 82 oranında 'hayır' oldu. Gençlerin yüzde 79'u ise Web 3.0 dünyasında kullandıkları uygulama deneyimlerini de birbirlerine aktardıklarını ve önerdiklerini belirtti.