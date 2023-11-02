İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı Eğitimlere Başladı

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde kurulan Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı'nda, hukuk ve psikoloji lisans programında okuyan 140 öğrenci eğitimlerine başladı. Laboratuvar, suç ve adalet psikolojisi alanında nitelikli araştırmalar üretmeyi ve politikaların geliştirilmesine rehberlik etmeyi hedefliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde, Psikoloji bölümü akademik kadrosundan Doç. Dr. Ayhan Erbay direktörlüğünde çalışmalarına başlayan Türkiye'deki ilk Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı'nda, hukuk ve psikoloji lisans programında okuyan 140 öğrenci eğitimlerine başladı.

Adalet ve Suç Psikolojisi ile ilgili çalışma konularının bilinirliğini artırmak ve alana yönelik politikaların geliştirilmesinde rehberlik edecek nitelikli araştırmalar üretmek misyonuyla yola çıkan İKÜ Adalet ve Suç Psikolojisi Laboratuvarı'nın 140 öğrencisine yönelik hazırladığı eğitim programı başladı.

Türk Hukuk Sistemi ve Genel Kavramları, Veri İşlemleri, Makale ve Bildiri Hazırlama başlıklarında ilk programa katılan ASLAB ekibi Kasım ayı süresince Yargılanan Çocuklar, Suç Mağdurları, Polis ve Jandarma Personeli, Yargılama Süreçlerinin Psikolojik Etkiler, Cezaevi ve Denetimli Serbestlik, Profilleme, Aile içi Şiddet, Cinsel Suçlar olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim alacaklar.

ÖNCE YÖNTEME ODAKLANDIK

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde kurulan Laboratuvarın Direktörü Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Erbay laboratuvarın eğitim süreci ve projelerini şöyle özetledi:

"Suç ve adalet psikolojisi alanında nitelikli bilimsel çıktı gerek ulusal gerekse uluslararası alanda bir ihtiyaç. Suç ve adalet psikolojisinin alanına giren başlıklar çok hassas ve dikkatle yönetilmesi gereken başlıklar. Hukuk, psikoloji, araştırma yöntem ve teknikleri, iletişim gibi çok farklı alanlarda bilgi birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla laboratuvar eğitimlerimizde önce yönteme odaklandık. Adalet ve suç psikolojisi alanında, politika önerileri sunacak seviyede nitelikli yayın ve araştırma yapabilmek için hem yöntem hem de alana ilişkin kavramları temel seviyede öğrencilerimize aktarmaya başladık. Ardından laboratuvar bünyesinde ayrıntılı çalışma alanlarına göre, özelleştirilmiş eğitimler alacaklar."

Ülkemizin son yıllarda demografik yapısının değişmesiyle birlikte suç davranışının ve bu davranışı ortaya çıkaran etkilerin de araştırılması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Erbay, Adalet ve Suç Psikolojisi alanına yönelmeyi hedefleyen Psikoloji ve Hukuk, öğrencilerini yıl boyunca alanında uzman isimlerle buluşturacaklarını belirtti.

Öğrencilerini yıl boyunca alanında uzman isimlerle buluşturacak olan ASLAB, adalet ve suç psikolojisi alanında ulusal ve uluslararası proje fikirleri için de gençlere mentorluk desteği sunacak.