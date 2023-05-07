İstanbul Kültür Koleji'nden Yabancı Dil Öğretimi Konferansı

İstanbul Kültür Koleji, İngilizce ve 2. Yabancı Dil öğretmenlerine yönelik 'Kültür Flt Conference-Yabancı Dil Öğretimi Konferansı' düzenledi. Konferansta yabancı dil eğitim öğretim programlarında aktif olarak yer alan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca alanında uzman pek çok Türk ve yabancı eğitimcinin katkılarıyla oluşturulan panel ve çalıştay etkinlikleri yer aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde İngilizce ve 2. Yabancı Dil öğretmenlerine yönelik 'Kültür Flt Conference-Yabancı Dil Öğretimi Konferansı' düzenledi. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte öğretmenler hem birbirlerine hem de öğrencilere faydalı olacak bilgiler sundu.

KUTOĞLU: EN ÖNEMLİ YANLARINDAN BİRİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Kültür Kolejinin en önemli yanlarından biri yabancı dil öğretimi. Kültür Kolejinde hem İngilizce hem de ikinci yabancı diller dediğimiz Almanya, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca dönemin özelliklerine göre tümünün eğitimi veriliyor. Bu konferansın ana amacı da aslında ana dilinin dışındaki yeni bir dilin öğretiminde öğrencilerin bu işi sevmeleri, motive olmaları ve tabi ki kendilerini doğru ifade edebilmeleri" diye konuştu.

MATHESON: BUGÜNÜN KONUSU İNGİLİZCEYİ BERABER ÖĞRENMEK

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Uluslararası Programlar ve İngilizce Eğitim Direktörü Angele Matheson, "Bugünün konusu İngilizceyi beraber öğrenmek. İngilizce ve diğer yabancı dil öğretmenlerinin birbirinden bir şeyler öğrenmeleri ve bu tecrübeleri paylaşmalarını sağlayacağız" dedi.

ÇUBUKÇU: KENDİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞARAK BAZI TEKNİKLERİ HATIRLAYACAKLAR

Eğitim Danışmanı Judith Çubukçu, "İstanbul'un çevresinden gelen öğretmenler kendi tecrübelerini paylaşarak bazı teknikleri hatırlayacaklar. Öğretmenler kendi tecrübelerini birbirlerine aktardıklarında onlara motivasyon sağlanacak. İnsanlar belli bir amaca hep beraber odaklandıkları zaman daha iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Etkinliğimize dünya çapında katılan öğretmenlerimizin paneliyle başlayacağız. Bu panelde birbirimize nasıl yardımcı olacağımızı tartışacağız ve ardından diğer öğretmenlerimizin tecrübelerini tekniklerini bildiklerini paylaşacakları eğitimlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: ÜLKE GENELİNDEN KATILIMCILARIMIZ VAR

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları İkinci Yabancı Diller Bölüm Başkanı Esra Ersoy Özdemir, "Kültür Okulları olarak çok mutluyuz ülke genelinden katılımcılarımız değerli, kıymetli hocalarımız var. Programda yabancı dil ve eğitim alanında çok kıymetli paylaşımlar olacak. İngilizce ve yabancı dil öğretmenlerine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Süreç içerisinde bir araya gelemiyoruz, ülke genelinde kıymetli isimlerle bir araya geleceğiz. Bilgilerimiz birlikte paylaşarak çoğaltacağız. Yabancı dil eğitimi tekniklerinden konuşacağız. Sınıfımızı nasıl daha eğlenceli hale getireceğiz, kooperatif olarak nasıl çalışabiliriz, disiplinler arası birlikteliğimizi nasıl sağlayabiliriz, dijitalleşme üzerine konuşacağız. İngilizce, Almanya, İspanyolca, Fransızca dillerinde keyifli paylaşımlar olacak" dedi.