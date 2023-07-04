İstanbul Kent Üniversitesi'nden 1500 Öğrenci Mezun Oldu

İstanbul Kent Üniversitesi'nin 2023 yılı mezuniyet töreni Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl üniversiteden 1500'e yakın öğrenci mezun oldu. Törenin açılış konuşmasında İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve ENEV (Engelsiz Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz, '2017 yılında kurulan aile vakfımız Engelsiz Eğitim Vakfının ilk icraatı, sevgili oğlumuz Yavuz'un misyonu ile kurulan İstanbul Kent Üniversitemiz bugün 10 bine yakın gencimizin hayatına dokunmuş, kıymetli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ve sevgili öğrencilerimizin başarıları ile kent kültürünü yaşatan bir üniversite haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve siz gençliğin ilelebet yükselteceği bu güzel ülkemize, canı gönülden inandığım iyi ve ahlaklı bireyler olarak bugün alacağınız diploma ile fayda sağlayacağınıza güvenim tam' diye konuştu. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü konuşmasında tüm mezunlara başarı dileklerini iletti. Atsü, bu yıl başlatıyoruz dediği ve artık her yıl mezuniyet törenlerinde devam edeceği belirtilen üniversiteye ait olan özel 'Kent Yemini'ni tüm mezunlarına toplu bir şekilde ettirdi. Üniversite, bu yıl 'Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mezunları' ile 'Diş Hekimliği Fakültesi'nden ilk mezunlarını da verdi.

Törenin açılış konuşmasında İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve ENEV (Engelsiz Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz, "2017 yılında kurulan aile vakfımız Engelsiz Eğitim Vakfının ilk icraatı, sevgili oğlumuz Yavuz'un misyonu ile kurulan İstanbul Kent Üniversitemiz bugün 10 bine yakın gencimizin hayatına dokunmuş, kıymetli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ve sevgili öğrencilerimizin başarıları ile kent kültürünü yaşatan bir üniversite haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve siz gençliğin ilelebet yükselteceği bu güzel ülkemize, canı gönülden inandığım iyi ve ahlaklı bireyler olarak bugün alacağınız diploma ile fayda sağlayacağınıza güvenim tam" diye konuştu.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü konuşmasında tüm mezunlara başarı dileklerini iletti. Atsü, bu yıl başlatıyoruz dediği ve artık her yıl mezuniyet törenlerinde devam edeceği belirtilen üniversiteye ait olan özel 'Kent Yemini'ni tüm mezunlarına toplu bir şekilde ettirdi.

Üniversite, bu yıl 'Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mezunları' ile 'Diş Hekimliği Fakültesi'nden ilk mezunlarını da verdi.