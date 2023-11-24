İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Öğretmenler Gününü Kutladı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sarıyer Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulunda görev yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Jandarma personeli öğretmenlere çiçek verdi.

İstanbul jandarma İl Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki Sarıyer Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulunda görev yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ellerindeki çiçek ve hediyelerle okula gelen ekipler öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi. Öğrencileri de unutmayan jandarma ekipleri onlara da hediye dağıttı.

BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ

Jandarmanın yaptığı sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Yeliz Karayılan "Yaptığınız sürpriz için sizlere Jandarmamıza, okul idaremize çok teşekkür ediyorum. Bizleri ve bilhassa çocuklarımızı çok mutlu ettiniz. Başta bugünleri bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.