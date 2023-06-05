İstanbul Gelişim Üniversitesi, alan bazlı yetkinlik analizinde öne çıktı

TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' raporuna göre İstanbul Gelişim Üniversitesi, birçok alanda Türkiye üniversiteleri arasında öne çıktı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' raporu yayımlandı. Araştırmaya göre İstanbul Gelişim Üniversitesi de birçok alanda öne çıktı.

Scopus verilerinden elde edilen rapor, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma faaliyetlerinden hangilerinde daha yetkin olduğu belirleniyor.

21 ana araştırma alanının 17'sinde, 132 alt araştırma alanının 62'sinde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ana araştırma alanlarının 9'unda ve alt araştırma alanlarının ise 26'sında hem kalite hem de araştırma yoğunluğu bakımından Türkiye üniversiteleri arasında öne çıktığı belirtildi.

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının değerlendirildiği raporda şunlara yer verildi:

"İstanbul Gelişim Üniversitesi; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Çevre Bilimleri, Enerji, Fizik, Havacılık ve Uzay, İnşaat, Otomotiv ve Temel Bilimler ana araştırma alanlarında başarı elde etti.

"Türkiye Geneli Hacim (Araştırma Yoğunluğu) Sıralamasında İGÜ; Kamu Yönetimi alt araştırma alanında üst seviyede yer alırken; Bilgi Güvenliği, Genişbant Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Hukuk, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Kömür alt araştırma alanlarında ise ilk 10'da yer aldı.

"Türkiye Geneli Kalite Sıralamasında; Bilgi Güvenliği, Hukuk, Kamu Yönetimi, Kentleşme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Ulaştırma Raylı Sistemler, Lojistik, Meteoroloji, Kömür, Hava Araçları Tasarımı ve Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi alt araştırma alanlarında 1'inci sırada yer aldı.

"İGÜ, Genişbant Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Robotik, İktisat, İşletme, Kitle İletişimi, Enerji Depolama, Uydu ve Fırlatma Teknolojisi ve İnşaat Mühendisliği alt araştırma alanlarında Türkiye Geneli Kalite Sıralamasında ise ilk 10'da yer aldı."