Haberler

İstanbul'daki Okullarda Deprem Güvenliği Denetimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda deprem güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde deprem riski açısından okulların güvenli olduğu tespit edildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim deprem incelemesi gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürütüldü. Deprem sırasında öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen aksaklıklar sonrası, acil çıkış sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, eksiklerin giderilmesi için adım atıldı. Depremden sonra hasar bildirimi yapılan 2 okulda valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar bin 510 okul binası incelendi; bin 432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi. Böylece toplam bin 449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.

AFETLERE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde de olası afetlere karşı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda: 'Afet Farkındalık Eğitimleri' düzenli olarak verilirken, her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor. MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen afet eğitici eğitimlerini tamamlarken, bu ekipler tarafından bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirildi. Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor. 'GENÇ MEB AKUB' faaliyetiyle öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor; ortaöğretim öğrencileri akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.

Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu belirterek, "Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarımızda afet farkındalığını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İctimai Tv
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.