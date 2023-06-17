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YKS Temel Yeterlilik Testi başladı

YKS Temel Yeterlilik Testi başladı

Eğitim Haberleri

p>YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15'te başladı.

p>YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Beylikdüzü'nde sınav saatinden dakikalar önce, öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Burada aileler, sınava girecek olan öğrencileri sakinleştirerek iyi niyet dileklerinde bulundu. Öğrenciler evraklarını görevlilere gösterdikten sonra okullara girdi. Sınav saatinin başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı. Son dakikalarda gelen öğrenciler koşarak okullara yetişmeye çalıştı.Torunu için Hatay'dan gelen Yüksel Peltek, "Bizde heyecan yok, o çok heyecanlı. Dün akşam saat 10'a kadar da çalıştı. Onun hayatı, ne yaparsa kendisi için yapacak. Ben hukuk okumasını istiyorum, hukuk okuyacak torunum" dedi.

Bir başka veli Aydın Mermer ise, "Gençlerimiz bir sene boyunca çok çalıştılar. Keşke 2 güne sığmasa bu mevzular daha uzun zamana yayılsa. Gençlerimiz o psikolojiyi daha rahat atlatsalar ama haklarında hayırlısı olsun. Ben oğlumu getirdim. Psikolojik olarak da bayağı zor atlattılar. Tabi kilo aldılar, evde malum kalıyorlar. İyi çalıştığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz - Eğitim

Beylikdüzü TYT YKS Eğitim Haberler

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