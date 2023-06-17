YKS TYT sınavı başladı, öğrenciler sınav heyecanıyla okullara geldi

Bir başka veli Aydın Mermer ise, "Gençlerimiz bir sene boyunca çok çalıştılar. Keşke 2 güne sığmasa bu mevzular daha uzun zamana yayılsa. Gençlerimiz o psikolojiyi daha rahat atlatsalar ama haklarında hayırlısı olsun. Ben oğlumu getirdim. Psikolojik olarak da bayağı zor atlattılar. Tabi kilo aldılar, evde malum kalıyorlar. İyi çalıştığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim