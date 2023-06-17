İstanbul'da YKS başladı: Adaylar sınav merkezlerine akın etti

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar sınav merkezlerine erken saatlerde gelerek kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden geçti. Bazı velileri ile öğrenciler arasında duygusal anlar yaşandı. Sınava koşarak yetişmeye çalışan öğrenciler de oldu.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'ne sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı.

Bu sırada bazı velileri ile öğrenciler arasında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarına sarılan veliler, arkalarından dua etti.

Bazı aileler, çocuklarıyla sınav günü anısına fotoğraf çektirdi.

Yanlış sınav merkezine geldiği için görevlilerce uyarılan bazı öğrenciler, geç kaldığını düşünerek panikle tarif edilen yere yöneldi.

Sınava tek başına gelen adaylar, telefonlarını ve diğer eşyalarını emanet masasına teslim etti.

Sınav 10.15 itibarıyla başlarken, çocuklarını sınava uğurlayan velilerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Kapılar kapatıldıktan sonra gelen bir öğrenci, binadan içeri alınmadığı için yerleşkeden çıktı.

Sınava koşarak yetişmeye çalıştılar

Şişli'de Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda sınava girecek bazı öğrenciler, kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak okula geldi.

Görevliler saat 10.00'dan sonra gelen öğrencilerin sınava alınmayacağına ilişkin uyarılarda bulundu. Saat 10.00'dan sonra okula gelen bazı öğrenciler içeri alınmadı.

TYT'de adaylar, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruyu, 165 dakikada cevaplandırmaya çalışacak.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.