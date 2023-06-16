İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı, yaz tatili heyecanı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da karnelerini alan öğrencilerin yaz tatili heyecanına başladı. Yaz tatili sürecinde yapılması gerekenlerle alakalı öğretmenlerde önerilerde bulundu.

2023 -2024 Eğitim Öğretim Yılı bugün itibariyle tamamlandı. Öğrenciler okullarında karnelerini aldılar. Öğrenciler yaz tatili heyecanını yaşıyor. Arnavutköy'de bulunan bir okulda da öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin elinden alarak tatil heyecanına başladı. Öğretmenler ise yaz tatilinde yapılması gerekenlerle alakalı önerilerde bulundu.

"Zaman zaman zorlandık ama bitirdik, tatilde gezmek istiyoruz"

Karne alarak yaz tatiline çıkan öğrencilerden Melis Başa, "Ben 6. Sınıfı bitirdim benim için bu dönem biraz zordu ama bu dönemi de bitirdik. Yaz tatili bizim için iyi olacak biraz dinlenmiş olacağız tatilde biraz ders çalışmayı düşünüyorum ama daha çok tatile odaklanacağımı düşüyorum" Şeklinde konuştu.

Yine karne alan 6. Sınıf öğrencilerinden Enes Taha Kaya, "3 yıldır burada okuyorum 12 yaşındayım benim için bu sene güzel ve eğlenceliydi. Tatile çıkacağım için bir heyecan var ama hüzünde bastırıyor hocalarımdan ve arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Bir sürü planım var bisiklet sürmek istiyorum, şehir dışına çıkmak ve gezmek istiyorum. Öğretmenlerimin çok desteği var ve emeği geçen hocalarıma çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizden ayrıldığımız için hüzünlüyüz"

Karne alan öğrencilerin bulunduğu okulun müdür yardımcısı olan Yusuf Sevinçkan ise, "2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılını güzel bir şekilde bitirdik. Mezun olan öğrencilerime başarılar diliyorum önleri açık olsun kalan öğrencilerimle 3 ay sonra görüşeceğiz ailelerine ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz hüzünlüyüz öğrencilerimizden ayrıldığımız için biz onlarsız onlar bizsiz olamaz" dedi.