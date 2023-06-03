İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.