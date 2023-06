İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliğinde, Halk Eğitim Merkezlerinde kursları tamamlayanlara sertifikaları verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayat boyu öğrenme anlayışını toplumun her kesimine tanıtmak istediğini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdür Mustafa Öztürk ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Halk Eğitim Merkezlerinde katıldıkları kursları tamamlayanlara sertifikaları da verildi. Kurs katılımcıları sertifikalarını Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın elinden aldı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden programda 'Özel Yüreklerden Hayata Dokunuşlar' temalı serginin açılışı da yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile İstanbujl Vlai Yardımcısı Hasan Hüseyin Can sergiyi gezdi. 7 Hazirana kadar her gün hayat boyu öğrenme temalı farklı etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

"EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKMIŞ BÜTÜN İNSANLARIMIZA YENİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ SUNMAK İSTİYORUZ"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımız da Türkiye genelinde hayat boyu öğrenme anlayışını toplumun bütün katmanlarına, her yararlanıcısına çok yönlü olarak tanıtmak istiyor. Bu çerçevede de hayat boyu öğrenmemizin bu 1-7 Haziran tarihleri arasındaki hayat boyu öğrenme etkinlikleri tanıtım faaliyetleri bu yönüyle çok önemli. Hep beraber istiyoruz ki aslında Milli Eğitim Bakanlığımızın bu sunduğu imkanı bütün vatandaşlarımıza 7'den 77'ye her yaştaki insanımıza katkı sağlayabilecek olan bütün faaliyetlerimizi, kurslarımızı tanıtabilelim. O yüzden bugünden itibaren kent meydanlarımızda insanımız neredeyse alışveriş merkezinde resmi kurumlarda, belediyelerde, sahillerde insanımız hangi saatlerde nerelerde daha çok yoğunlaşacaksa onlara bu faaliyetlerimizi, kurduğumuz çadırlarla, stantlarla, etkinliklerimizi tanıtalım. Onlara da deneyim imkanları verelim beraber. Yaklaşık şu anda 3 bin 700 tane modülümüz var. Bütün vatandaşlarımıza çok farklı bölümlerde yararlanma imkanı sunuyor. Eğer yeni bir öğrenme ihtiyacı varsa, hangi alanda olursa olsun bir hobi kendi boş zamanlarını doğru değerlendirme bir alanda ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni bir çalışma imkanı edinme noktasında çok farklı seçenekler sunuyor onlara. Hem bir yandan eğer bir meslekle ilgili olarak bu mesleği daha iyi yapmakla ilgili bir beklentisi, bir talebi varsa o meslekle ilgili yeni deneyimler sunuyoruz kendisine veya yeni bir mesleği tamamen yeniden öğretmeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki hep beraber okuma yazma ve benzeri temel ihtiyaçlarla ilgili çalışmalarımızı da kesintisiz sürdürüyoruz. Eğitimini yarıda bırakmış bütün insanlarımıza yeni eğitim seçenekleri sunmak istiyoruz" dedi.