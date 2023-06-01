İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası başladı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı, Hayata Dokunan Eller Festivali ile yapıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir göstergesi olduğunu belirtti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye genelinde hayat boyu öğrenme anlayışını, toplumun bütün katmanlarına, her yararlanıcısına çok yönlü olarak tanıtmak istiyor." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nın açılışı, "Hayata Dokunan Eller Festivali" ile başladı.

Açılış etkinliği, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Levent Yazıcı, kursiyerler ve velilerin katılımıyla Sultanahmet'teki İstanbul İMilli Eğitim Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi.

Yazıcı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Eğitimin, sadece okulla ilişkilendirilemeyen, birlikte yaşamanın vazgeçilemez bir unsuru olduğunu belirten Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye genelinde hayat boyu öğrenme anlayışını, toplumun bütün katmanlarına, her yararlanıcısına çok yönlü olarak tanıtmak istiyor. Bu çerçevede de hayat boyu öğrenmemizin 1-7 Haziran tarihleri arasındaki bu etkinlikleri, tanıtım faaliyetleri bu yönüyle çok önemli." diye konuştu.

Yediden yetmişe herkesin bu faaliyetlerden haberdar olmasını istediklerini, bu amaçla da yoğun noktalara kurdukları çadır ve stantlarla deneyim imkanı sağladıklarını anlatan Yazıcı, şu anda 3 bin 700 modüle sahip olduklarını belirtti.

Programın çok farklı bölümlerden yararlanma imkanı sunduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Eğer yeni bir öğrenme ihtiyacı varsa, hangi alanda olursa olsun bir hobi, kendi boş zamanlarını doğru değerlendirme, ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni bir çalışma imkanı edinme noktasında çok farklı seçenekler sunuyor onlara. Bir meslekle bu mesleği daha iyi yapmayla ilgili bir beklentisi, bir talebi varsa o meslekle ilgili yeni deneyim sunuyoruz kendisine veya yeni bir mesleği tamamen yeniden öğretmeye gayret ediyoruz."

Bu deneyimlerin yanı sıra okuma yazma ve benzeri temel ihtiyaçlarla ilgili çalışmaların da kesintisiz sürdüğünü dile getiren Yazıcı, hayat boyu öğrenmeyi sadece bir halk eğitim merkeziyle sınırlamadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında, halk eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından folklor gösterileri sunuldu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin sergisinin açılışı yapıldı. Katılımcılar, sergiyi gezerek hazırlanan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festival, Beyazıt Meydanı'nda 2-3 Haziran'da yapılacak çeşitli etkinliklerle sona erecek.