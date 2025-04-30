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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası 4 Okul Tahliye Edildi

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası 4 Okul Tahliye Edildi
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 4 okul tedbiren tahliye edildi. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullara taşındığını açıkladı.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 4 okul tedbiren tahliye edildi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Üsküdar Halil Rüştü Anaokulu ve Silivri Gazi İmam Hatip İmam Hatip Ortaokulu tedbiren tahliye edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi. Tekin, "Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi farklı okullara taşıdık ve 28 Nisan Pazartesi itibarıyla sorunsuz bir biçimde eğitim öğretime başladılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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