İstanbul'da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

İstanbul'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da, 2023-2024 EĞİTİM-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, 2023-2024 EĞİTİM-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde olarak ölçüldü.