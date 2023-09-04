İstanbul'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Okula Uyum Haftası Başladı
2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul'da birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu hafta, öğrencilerin okula uyum sağlamalarını ve okul ortamını sevmelerini amaçlamaktadır.
İstanbul'da 2023-2024 Eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.
2023 - 2024 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okula uyum eğitimleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla yapılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim