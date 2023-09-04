İstanbul'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Okula Uyum Haftası Başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul'da birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu hafta, öğrencilerin okula uyum sağlamalarını ve okul ortamını sevmelerini amaçlamaktadır.