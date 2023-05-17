İstanbul'da 1. Okul Yöneticileri Kongresi düzenlendi

ÜSKÜDAR Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Okul Yönetiminde Uygulamadan Yansımalar" konulu 1. İstanbul Okul Yöneticileri Kongresi başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 17-18 Mayıs tarihlerinde "Okul Yönetiminde Uygulamadan Yansımalar" konulu 1. İstanbul Okul Yöneticileri Kongresi'ni düzenledi. Kongre, İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan okul yöneticilerinin katılımıyla saat 10.00'da başladı. Konferans öncesinde katılımcılara müzik gösterisi sunuldu. Konferansa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut AK da katıldı. Konferansta Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Şimşek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebru Can Oğuz ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nail Yıldırım'ın ada aralarında akademisyenler söyleşi ve sunumlar gerçekleştirdi.

'ÖNE ÇIKAN UYGULAMALARDAN BİR TANESİ, OKULA DAYALI BÜTÇE UYGULAMASIYDI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Program tabii 'Okul yönetiminden yansımalar'. Okul dediğimiz zaman tabii okul çok özel bir çevredir. Çok durup düşünülmesi gereken çok yönlü irdelenmesi gereken bir örgüt, bir kurum. Bir bakıma eğitimin bütün açık ve gizli işlemlerinin gerçekleştiği, bütün stratejik çalışmaların, planların, eğitime dönük beklentilerin aslında ülkelerinin geleceğe dönük yatırımlarının umutlarının, hayallerinin şekillendiği yerdir okul. Şekillenme demişken tabii Topçu'nun dediği gibi 'Ruhların sanatkarı ve geleceğin ve gençliğin mimarlarının da görev yaptığı yer okul', yani öğretmenlerimizin görev yaptığı yerdir okul. Bu kadar umut bağlanan, bu kadar anlam yüklenen bir yer okul. O yüzden okulda olup bitenle ilgili olarak ve okulda gerçekleşebileceklerle ilgili olarak çok yönlü düşünmek, çok yönlü çalışmak, çok yönlü emek vermek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız biliyorsunuz 2022-2023 eğitim öğretim yılında aslında yaz döneminde Haliç Kongre Merkezi'nde bizzat Sayın Bakanımızın öncülüğünde bir araya geldik. Yeni eğitim öğretim yılını konuştuk, tasarladık. Çalışmaya, İstanbul'dan başladık Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Bu çerçevede belki yıllardır konuştuğunuz birçok konuyu, birçok problem olarak ele aldığımız konuyu da yine bir gelişme alanı olarak değerlendirdik. Belki öne çıkan ilk uygulamalardan bir tanesi, okula dayalı bütçe uygulamasıydı. Okulu bir kendi içerisinde otonom yapı olarak, özerkliğe doğru gidiş imkanı bulabilecek bir yapıda okulun kendi bütçesinin oluşturulduğu, kendi ihtiyaçları temelinde yeni bir anlayışla ele aldığı bir yaklaşım sergilendi. Beraberinde öğretmenlerimizin ve okulun gelişimini ele alan hizmet içi eğitim tasarımlarındaki değişiklikler aslında biraz önce girişte söylediğim okulun desteklenmesi için zaruri olan okul temelli mesleki gelişim öğrenme toplulukları gibi yeni anlayışlarla aslında okulu yeni baştan tasarlamak gerektiğinin ipuçları verildi" dedi.

'MİLLİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN KIYMETİNE İŞARET ETTİLER"

İstanbul Vali Yardımcı Hasan Hüseyin Can, 'Paralel olarak güzel programları projeleri iyi uygulamaları hayata geçirmek suretiyle, hem İstanbul ilinde kaliteyi arttırıyor hem de ülkemizin diğer vilayetlerine örnek oluyor. Bugün uygulamadan bahsederek, değerli bilim insanlarımızın değerli katkı ve yönlendirmeleriyle, güzel örneklerin veya karşılaştığımız sorunların idareci olarak çözülmesi çerçevesinde öyle ümit ediyorum ki çok nitelikli çalışmalar yapılacak. Konunun önemine Milli Eğitim'de üniversite işbirliğinin kıymetine işaret ettiler. Gerçekten de üniversitelerimizle işbirliği Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok güçlü yönlerinden biri İstanbul'da. Burada değerli rektörlerimizin de konuyu kolay hale getiren, bizlerle işbirliğini temin eden kıymetli çalışmaları var. Ben bu vesileyle hem rektörlerimize hem de liderliğinde güzel çalışmalar yapılan Milli Eğitim Müdürümüze ve onun değerli arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.